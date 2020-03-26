В одном из детских садов Петербурга нашли труп ребенка. По предварительным данным, девочка умерла в результате несчастного случая. Так или иначе, ответственность за ЧП лежит на сотрудниках ..

В одном из детских садов Петербурга нашли труп ребенка. По предварительным данным, девочка умерла в результате несчастного случая.Так или иначе, ответственность за ЧП лежит на сотрудниках сада. По данным , правоохранители уже возбудили уголовное дело. Экспертам предстоит выяснить все детали трагедии, пишет .