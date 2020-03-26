В городе Егорьевск Московской области случился серьезный пожар. Огонь охватил коммунальную квартиру, где находился мужчина с двумя детьми. По предварительной версии, пожар начался в ..

В городе Егорьевск Московской области случился серьезный пожар. Огонь охватил коммунальную квартиру, где находился мужчина с двумя детьми.По предварительной версии, пожар начался в комнате взрослого. В результате он погиб. Двое детей были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом.По факту случившегося проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства возгорания устанавливают специалисты, сообщает.