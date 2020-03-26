В Москве скончались два человека, у которых был диагностирован COVID-19. Это пенсионеры 88 и 73 лет. У обоих пациентов были хронические заболевания. В России число заболевших за сутки увеличилось на 163. В общей сложности в 55 регионах сейчас зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом.

Новость, которую только что сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В Москве скончались два человека, у которых был диагностирован COVID-19. Это пенсионеры 88 и 73 лет. У обоих пациентов были хронические заболевания. В России число заболевших за сутки увеличилось на 163. В общей сложности в 55 регионах сейчас зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом. На разработку средств профилактики и диагностики заболевания правительство выделяет почти полтора миллиарда рублей из Резервного фонда. Распоряжение сегодня подписал Михаил Мишустин. По словам премьера, главное сейчас — остановить распространение вируса.Противовирусными мероприятиями должна быть охвачена вся страна, все регионы без исключения. Глава правительства сегодня четко дал понять — федеральный центр медлительности чиновников не потерпит. Каждый должен отчитаться — сколько больничных коек и врачей в наличии сейчас, и какие есть резервы.Но слышат призывы пока не все. К примеру, данные по пожилым людям и тем, кто в группе риска потребовали со всех регионов, но пока предоставили их только Крым и Тульская область."Прошу мне докладывать о ситуации на местах с распространением новой коронавирусной инфекции. Но если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период — недопустимо", — заявил премьер-министр.Поиск вакцины и испытание лекарств — приоритетная задача. Лабораториям "Вектор" и "Микроб" на эти цели из Резервного фонда сегодня выделили почти полтора миллиарда рублей. Работа — срочная."Прошу проконтролировать, чтобы средства были сегодня доведены до этих организаций. Также я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусной инфекцией", — отдал распоряжение Мишустин.О превентивных мерах сдерживания вируса рассказала вице-премьер Татьяна Голикова: "Всем регионам настоятельно рекомендовано приостановить деятельность ночных клубов, дискотек, иных аналогичных объектов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Я еще раз хочу обратиться к нашим коллегам, все это делается для того, чтобы обеспечить безопасность и здоровье наших граждан, которые могут, не зная того, контактировать с заболевшими"."Сегодня мы подготовим тот самый перечень, рекомендательный пока, перечень ограничений субъектам Федерации, которые необходимы. Это связано, в частности, с ограничением работы магазинов, больших торговых центров. Этот перечень тоже необходимо руководителям субъектов Федерации соответственно на своём уровне принять", — сообщил председатель правительства.Ужесточится теперь ответственность для тех, кто нарушает карантин. Соответствующий законопроект внесли сегодня в Госдуму."Если вдруг кто-то пострадает, вводится повышенная ответственность до 7 лет лишения свободы. В зависимости от того, какое количество пострадавших будет из-за халатности человека. Из-за того, что он нарушит предписание, не будет следовать в том числе самоизоляции или находиться на карантине", — пояснил Вячеслав Володин, спикер Государственной думы РФ.Меру эту предлагают, чтобы больше не повторялись ситуации как в Ставрополе, где вернувшаяся из Испании врач-инфекционист, не выдержав карантин, сразу пошла на работу и заразила вирусом коллегу. В нижней палате парламента закон рассмотрят уже 31 марта.