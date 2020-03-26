26.03.2020

2020-03-26 21:15:08

Владимирский драмтеатр открыл «Большие гастроли» в Интернете

26 марта состоялась первая трансляция спектакля в рамках спецпроекта программы «Большие гастроли» с показами спектаклей театров всей России.

Честь открыть «Домашний сезон» выпала одному из старейших театров нашей страны — Владимирскому академическому театру драмы, основанному более 170 лет назад, сообщил сайт большиегастроли.рф

Первым в галерее виртуального гастрольного тура оказался «Гамлет» Уильяма Шекспира, спектакль по одной из самых знаменитых пьес в истории мировой драматургии. Быть или не быть – вот в чем вопрос, который стал лейтмотивом, зримой метафорой спектакля «Гамлет» в постановке Петра Орлова. Как быть, каким быть… «Быть» ли вообще – если мир рушится во лжи, в скверне, в пороке?

Премьера состоялась 17 октября 2014 года. Спектакль победитель нескольких международных фестивалей и обладатель Гран-при XXXII Международного фестиваля Липецкие театральные встречи (2016 г.)

Напоминаем, что «Большие гастроли-онлайн» идут в режиме «стриминга» — в формате потокового онлайн-вещания «здесь и сейчас».

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