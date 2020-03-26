Минэкономразвития (МЭР) подготовило проект распоряжения правительства о выделении Ростуризму 3,5 миллиарда руб. из Резервного фонда правительства. Деньги пойдут на предоставление в 2020 году субсидий в рамках помощи туроператорам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Минэкономразвития (МЭР) подготовило проект распоряжения правительства о выделении Ростуризму 3,5 милиарда руб. из Резервного фонда правительства. Деньги пойдут на предоставление в 2020 году субсидий в рамках помощи туроператорам, пострадавшим от пандемии коронавируса.Туроператоры наряду с авиакомпаниями пострадали от распространения коронавируса в связи с жесткими ограничениями на полеты между странами во избежание распространения пандемии.Туроператоры получат субсидии за расходы по вывозу туристов из стран, в которых введены ограничения в связи с распространением коронавируса.МЭР предлагает субсидировать туроператорам оплату возвратных рейсов, если эти туроператоры вывозили российских туристов в течение двух недель после введения ограничений в других странах.