4146 человек находятся под надзором медиков

В департаменте здравоохранения Владимирской области озвучили свежие данные по ситуации с коронавирусом в регионе. По состоянию на утро 26 марта, в области по-прежнему не выявлено случаев заражения коронавирусом. 4146 человек находятся под надзором медиков.Владимирская область остаётся в числе 29 регионов страны, в которых до сих пор не выявлено случаев заражения вирусной инфекцией. Окружающие нас регионы, такие как Ивановская, Московская, Нижегородская и Ярославская область уже имеют от десяти заболевших.На территории Владимирской области функционируют 54 медицинских организации, готовые принять больных при необходимости. 37 из них готовы отправлять на дом бригады врачей в специальных костюмах.