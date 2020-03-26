26.03.2020

2020-03-26 10:15:05

Во Владимирской области закрыли все фитнес-центры

Во Владимирской области с 27 марта из-за распространения коронавируса временно приостановлено посещение бассейнов и фитнес-центров.

Накануне главный санитарный врач региона Татьяна Данилова подписала соответствующее постановление. В нем дано указание директору департамента спорта прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры и другие объекты подведомственные департаменту с 27 марта до особого распоряжения.

Также этим постановлением запрещено проводить мероприятия в кинотеатрах, театрах, развлекательных центрах, других объектах культуры, центрах социального обслуживания.

Напомним, что в 33 регионе из-за коронавируса музеям и библиотекам пришлось уйти в интернет-пространство.