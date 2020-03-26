Всю медицинскую помощь подготовленные врачи в специальных костюмах будут оказывать на дому

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Владимирской области вводят дополнительные меры предосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.С 27 марта по 30 апреля в области для посещения закроют все поликлиники, а также отменят плановые госпитализации и вакцинации.Всю медицинскую помощь подготовленные врачи в специальных костюмах будут оказывать на дому. Бригады выездных амбулаторных службы будут усилены.