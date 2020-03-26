Решение английского футбольного клуба Манчестер Сити подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по его отстранению от еврокубков возмутило несколько соперников по премьер-лиге.

Решение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по его отстранению от еврокубков возмутило несколько соперников по премьер-лиге. Они также написали общее заявление в CAS.По данным источника Daily Mail, речь идет о "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуле", "Тоттенхэме", "Арсенале", "Челси", "Лестер Сити", "Вулверхэмптоне" и "Бернли". В клубах опасаются, что "Сити" сможет отсрочить наказание и в случае выигрыша апелляции остаться безнаказанным и получить-таки место в еврокубках, одновременно лишив его какой-то другой клуб.Напомним, что ранее "Манчестер Сити" решением арбитражной палаты УЕФА по финансовому контролю был отстранен от еврокубков на два последующих сезона из-за нарушения финансового Fair Play.