Производство российских машин на Запорожском автозаводе запустили в начале нынешнего года: по слухам, организация сборки связана с запретом на ввоз Лад, действующим на Украине. Предположительно, список моделей Lada, которые собирают на ЗАЗе, будет расширяться.

Производство российских машин на Запорожском автозаводе запустили в начале нынешнего года: по слухам, организация сборки связана с запретом на ввоз "Лад", действующим на Украине. Предположительно, список моделей Lada, которые собирают на ЗАЗе, будет расширяться.Изображения автомобилей, предположительно сошедших с запорожского конвейера, опубликованы в соцсетях на странице Russian Car Insdustry. Утверждается, что фотографии присланы одним из украинских подписчиков, который пожелал остаться анонимным.Сделаны они якобы в одном из киевских дилерских центров Lada, и изображенные автомобили являются товарными: любой из них можно купить. Ранее сообщалось, что в Запорожье организована "отверточная" сборка Lada моделей Vesta, XRAY, Granta и Largus. Однако на фотографиях можно разглядеть и "старую Ниву" - Lada 4x4.Фото: vk.com/rcinewsПо слухам, пока в шоу-румах находятся внедорожники, привезенные напрямую из Тольятти. В то же время не исключается возможность локализации сборки в Запорожье и этой модели.Фото: vk.com/rcinewsЛюбопытно, что "Лады", которые собирают и продают на Украине, оказались дороже российских аналогов. К примеру, базовая стоимость "Гранты" с 87-сильным мотором и 5-ступенчатой механикой в стране составляет 207 090 гривен - это 587,5 тысяч рублей, тогда как в России такую "Гранту" можно купить всего за 455 900 рублей. В случае с "Вестой" ее цена на Украине в рублевом эквиваленте составляет 766,8 тысяч рублей, в России же за седан с той же силовой установкой просят минимум 629 900 рублей.