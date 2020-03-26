Резкий скачок заболеваемости коронавирусом за последние сутки в России может быть связан с тем, что люди стали чаще обращаться к врачу. Выросли и возможности по выявлению вируса, рассказал в эфире программы 60 минут директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

Резкий скачок заболеваемости коронавирусом за последние сутки в России может быть связан с тем, что люди стали чаще обращаться к врачу. Выросли и возможности по выявлению вируса, рассказал в эфире программы "60 минут" директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков."В основном, заболевание протекает в легкой форме, и многие ранее просто могли не обращать на него внимания. Также возросли возможности по выявлению вируса. Только в Москве открыто еще шесть новых лабораторий", — уточнил врач.Однако он считает, что необходимы максимальные превентивные меры. "Москва готовится к самому тяжелому течению ситуации, предпринимает очень много профилактических мер: покупается новая техника, оснащаются реанимации, еще раз врачи проходят по протоколам лечения. Мы предполагаем, что такого тяжелого течения не будет, но надо быть готовыми ко всему", — уверен Сергей Петриков.Он добавил, что на данный момент все московские стационары серьезно оснащены респираторной техникой, аппаратами искусственной вентиляции легких.Также директор института Склифосовского рассказал о готовности больницы к борьбе с пандемией."У нас очень большой реанимационный коечный фонд и высококвалифицированные сотрудники. К тому же мы без всяких проблем готовы расширяться и уже помогаем другим больницам. В частности, отряд наших врачей работает на усилении в Коммунарке. Все сотрудники Склифа в строю, и мы готовы к любому развитию событий", — подчеркнул Сергей Петриков.Кроме того, он уточнил, что сейчас в институте 43 подтвержденных случая коронавируса, но подавляющее большинство из них протекает в легкой форме и почти не отличается от обычных ОРВИ и гриппа. А в реанимацию попадают не только самые тяжелые пациенты, но и те, кто требует более интенсивного наблюдения.Петриков обратил внимание, что по опыту Китая и Италии от коронавируса страдают в основном пожилые люди. Но если у более молодых есть какие-то хронические заболевания, они тоже могут быть причислены к группе риска.В заключение врач отметил, что для успешной борьбы с пандемией самое важное — всем россиянам проявлять гражданскую ответственность и соблюдать карантинные меры, так как есть риск заболеть самим и заразить пожилых людей.Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за сутки увеличилось на 163. Таким образом, в данный момент в стране этой инфекцией болеют 658 человек в 55 регионах.