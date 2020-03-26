Бывший защитник Адмирала Кирилл Дьяков дисквалифицирован ИИХФ на 15 месяцев за употребления кокаина. В настоящее время Дьяков не связан контрактом ни с одним клубом.

Бывший защитник "Адмирала" Кирилл Дьяков дисквалифицирован ИИХФ на 15 месяцев за употребления кокаина. В настоящее время Дьяков не связан контрактом ни с одним клубом.Допинг-тест, оказавшийся положительным, был проведен 2 ноября после матча регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – "Адмирал". Срок дисквалификации начинается с 9 декабря 2019 года.Кирилл Дьяков выступал за "Адмирал" с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний хоккеист сыграл 37 встреч и отдал 5 результативных передач. В декабре "Адмирал" и Дьяков расторгли контракт по обоюдному согласию.