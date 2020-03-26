Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли на неделю на фоне распространения коронавируса. Решение было принято после встречи церковных лидеров с израильскими полицейскими. Ранее власти ..

Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли на неделю на фоне распространения коронавируса. Решение было принято после встречи церковных лидеров с израильскими полицейскими.Ранее власти Израиля ужесточили карантинные меры. Жителей просят оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. По последним данным, COVID-19 заразились 2170 человек, жертвами вируса стали пять пациентов, сообщает .