В Судьбе человека – продолжение разговора Бориса Корчевникова с Александром Буйновым, который 24 марта отметил 70-летие. Певец рассказывает, как познакомился со своей третьей женой, у которой счастлив быть подкаблучником. Именно она помогла в его сольной карьере и борьбе с онкозаболеванием.

В предыдущем выпуске "Судьбы человека" 24 марта, когда популярный певец Александр Буйнов отмечал 70-летие, он признался, что не верит в эту цифру, поскольку полон оптимизма. Музыкант также рассказал, что сбылось все, о чем он мечтал, теперь же Буйнов хочет лишь того, чтобы ему подарили коня.Откровенно поведал он и о причинах распада двух первых его браков, и о влюбленности в Аллу Пугачеву, и, конечно, о своей Алене – третьей жене, с которой они вместе уже 35 лет.Именно ради нее он решился оставить вторую семью, где подрастала дочь. И именно Алена "увела" его из "Веселых ребят" и помогла начать успешную сольную карьеру.В союзе с ней певец со сценическим образом мачо не стесняется признаваться в том, что с Аленой он – "подкаблучник" и даже в некоторой степени гордится этим.Буйнов рассказывает о жене как о цельной, сильной личности. Более того: Алена делала все для того, чтобы муж как можно дольше не знал о диагнозе "рак", который ему поставили в 2011 году.Она же вместе с врачами боролась за любимого мужчину, признаваясь, что если не станет его, то ей жить будет незачем.Операцию музыканту делали в России – он принципиально отказался ехать на лечение за границу. Буйнов уверен: "В России – серьезные врачи".Сегодня певец продолжает активно гастролировать, заниматься творчеством, записывать песни – в том числе с популярными певицами: Анжеликой Агурбаш, Татьяной Богачевой, Аликой Смеховой, Юлией Савичевой, Анитой Цой... И признается, что плохого настроения у него не бывает, даже если за окном – хмурый день.Как узнал он о страшном диагнозе, и как воспринял его? Что вспоминает о первой встрече с Аленой, и как сделал ей предложение? Действительно ли у певца был тайный роман с Аллой Пугачевой?Как родилась песня "Пустой бамбук" и почему он отказался от лечения за рубежом?В "Судьбе человека" – продолжение разговора Бориса Корчевникова с Александром Буйновым.