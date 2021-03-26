Свою жизнь он посвятил сохранению национального наследия.

Свою жизнь он посвятил сохранению национального наследия.Владимирцы сегодня вспоминают великого земляка- архитектора-реставратора, академика Игоря Столетова. 26 марта- 90-летие со дня его рождения.Игорь Александрович — потомок знаменитого рода Столетовых, почётный гражданин Владимира, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии. Столетов продолжил дело отца. Архитектора, реставратора Александра Васильевича.Долгие годы Игорь Столетов был главным архитектором знаменитой «Владимирреставрации». Под его руководством велись работы на шедеврах белокаменного зодчества: Успенском и Дмитриевском соборах, Золотых воротах, церкви Покрова на Нерли, Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском. Игорю Александровичу владимирская земля обязана многим.Именно Столетов в 70-ые фактически спас от сноса и последующей многоэтажной застройки исторический центр Владимира. Игорь Александрович был уверен: «к памятникам архитектуры нужно относиться как к живым существам».Свой уникальный опыт Столетов обобщил в монографии «Владимиро-Суздальская школа реставрации». Его последней наградой стал Орден «За заслуги перед Отечеством» . Указ подписал Президент. Сам академик подчёркивал: награда- «не штучная». Это признание позиции и труда большого коллектива. Игоря Столетова не стало 12 августа 2014 года. Знаменитому архитектору было 83.