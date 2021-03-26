Тем самым будет компенсирована муниципальная доля затрат на проведение ремонтных работ в соответствии с разработанной местными властями проектно-сметной документацией.

Тем самым будет компенсирована муниципальная доля затрат на проведение ремонтных работ в соответствии с разработанной местными властями проектно-сметной документацией.Напомним, 4 января 2021 года в этом доме 1891 года постройки № 7 по Рабочему проспекту в Собинке Пострадавших не было, но 82 его жителя остались без крова. По поручению главы региона на место происшествия выезжали представители областной администрации для решения вопросов расселения эвакуированных жильцов и обеспечения нуждающихся всем необходимым. Они временно были размещены в квартирах маневренного фонда, в гостинице, у родственников. Несколько человек в возрасте старше 65 лет при содействии Департамента социальной защиты населения были определены в стационарные социальные учреждения.При этом, заявлено, что ищут возможность для выделения средств на переселение погорельцев. Хотя собинские погорельцы и так .