Самая массовая экологическая акция по традиции пройдет в последнюю субботу месяца, завтра, 27 марта с 20:30 до 21:30.

Самая массовая экологическая акция по традиции пройдет в последнюю субботу месяца, завтра, 27 марта с 20:30 до 21:30.Миллионы людей по всему миру выключают электричество на час, чтобы сэкономить природные ресурсы и привлечь внимание к проблемам экологии. "Час Земли" пройдет и во Владимире . Город участвует в акции последние 8 лет. В частности, будет отключена подсветка всех административных зданий Владимира. Мэрия призывает и жителей города по возможности принять участие.Фото