Почему не работает лифт? Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Павел Шатохин обратился в администрацию Петушинского района. Он попросил проверить работоспособность лифта,

Почему не работает лифт? Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Павел Шатохин обратился в администрацию Петушинского района. Он попросил проверить работоспособность лифта, который расположен в надземном пешеходном переходе в городе Петушки. По словам Павла Шатохина, лифт уже не в первый раз выходит из строя. Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов поручил специалистами управления жизнеобеспечения, цен