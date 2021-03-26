Вместо вывоза мусора на свалку компания сжигала мусор.

Против директора ООО «Коммунальщик» возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В результате проверки, проведённой прокуратурой Гороховецкого района, выявлены нарушения в сфере обращения с ТКО. В 2020 году между ООО «Коммунальщик» и МУ «Управление городским хозяйством» было заключено три контракта на 252 тысячи рублей по ликвидации в Гороховце несанкционированных свалок. Отходы должны были вывезти на специальную площадку.Коммунальщики предоставили муниципальному учреждению акт выполненных работ, за что получили оговорённую сумму. Однако позднее выяснилось, что ни на какой мусорный полигон ТКО не вывозились. Отходы распихали по контейнерам или сожгли.В результате на директора частной фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».