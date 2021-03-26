В Костромской области издадут каталог «КостромаИнформАгро», в котором будут опубликованы данные о сельхозпредприятиях региона, производимой продукции, готовности к экспортному ..

В Костромской области издадут каталог «КостромаИнформАгро», в котором будут опубликованы данные о сельхозпредприятиях региона, производимой продукции, готовности к экспортному сотрудничеству и участию в проектах сельского агротуризма. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.Планируется, что издание поможет в деле продвижения сельхозтоваропроизводителей Костромской области на российском и международном рынках. Ежегодно он будет обновляться, а распространять каталог планируют в других субъектах РФ и среди иностранных партнёров.Для костромских сельхозпредприятий размещение в каталоге «КостромаИнформАгро» будет бесплатным. Для участие в проекте необходимо подать заявку на сайте «Мой бизнес. Кострома» или направить её на электронную почту до 30 апреля.