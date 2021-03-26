Мужчины похитили водонагреватель из многоквартирного дома.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей 55 и 39 лет. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).По версии предварительного следствия, в сентябре прошлого года двое мужчин обратили внимание на электрический водонагреватель, стоящий в общем коридоре многоквартирного дома. Накануне потерпевшая поменяла бойлер на новый, а старый оставила в коридоре, планируя перевезти его на дачу. Злоумышленники убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, похитили водонагреватель и скрылись с места преступления.После поступившего заявления о краже, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев и работников пунктов приема металлолома.В результате оперативники установили личности и местонахождение злоумышленников.Установлено, что похищенное имущество фигуранты планировали сдать в пункт приема металлолома, однако там им отказали, после чего фигуранты выбросили похищенное.Материальный ущерб, причинённый потерпевшей, был полностью возмещен в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.