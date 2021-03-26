Мужчинам грозит срок до десяти лет.
Завершено расследование уголовного дела в отношении 26 и 43-летнего жителей города Гусь-Хрустальный. Мужчины обвиняются в незаконном хранении наркотиков. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Один из обвиняемых был задержан в октябре прошлого года. В ходе личного досмотра у него обнаружили в карман упаковку с "синтетикой" массой 1,66 грамма. В дальнейшем полицейскими задокументирован еще один факт незаконного хранения задержанным и его 43-летним знакомым аналогичного запрещенного вещества, общей массой 7,76 грамма. Полимерные свертки с наркотиками оперативники обнаружили в автомобиле одного из обвиняемых.
Фигуранты признали свою вину, пояснив, что наркотическое средство приобрели через сеть Интернет для личного потребления.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
Мужчинам грозит срок до десяти лет.
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В круглосуточном режиме работают «телефоны доверия» Управления МВД России по Владимирской области. Оперуполномоченные Управления проверят все поступившие сообщения.
Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:
по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный)
по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81
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