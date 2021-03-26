Перед Новым годом, не имея разрешения, они срубили 2,3 кубометра деревьев.

Двух жителей Гороховецкого района осудили по уголовным статьям за незаконную вырубку 26 елей. Один из мужчин отделался условным сроком, а вот его подельник отправится за решётку на полгода. Об этом сообщает пресс-служба Гороховецкого райсуда.Перед Новым годом, не имея разрешения, они срубили 2,3 кубометра деревьев.Ущерб был оценен в 54 тысячи рублей, что является крупным размером. В результате один из лесорубов получил полгода условно с испытательным сроком в один год. Второй – проведёт в колонии шесть месяцев.Приговор в законную силу пока не вступил.