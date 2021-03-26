26 марта муромляне играли с футбольным клубом “Знамя Труда” из Орехово-Зуево. Матч состоялся на малой спортивной арене “Торпедо” во Владимире в рамках контрольной тренировки

26 марта муромляне играли с футбольным клубом “Знамя Труда” из Орехово-Зуево. Матч состоялся на малой спортивной арене “Торпедо” во Владимире в рамках контрольной тренировки перед стартом второй половины Первенства. Исход встречи решился уже в первом тайме. Отличились футболисты “Мурома” Иван Рапаков и Денис Санталов. Во втором тайме голов больше не было. Игра завершилась со счетом