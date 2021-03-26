Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей пообещал помочь россиянке Мире Тэрада, которая удерживается в США почти два месяца после окончания срока заключения, без возможности вернуться на родину.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей пообещал помочь россиянке Мире Тэрада, которая удерживается в США почти два месяца после окончания срока заключения, без возможности вернуться на родину.Задержанная в декабре 2018 года на территории Финляндии уроженка России Мира Тэрада 2,5 года провела в американской тюрьме. После завершения срока тюремного заключения она все еще не вернулась домой.После экстрадиции в США ее отправили в тюрьму, признав виновной в отмывании денег и распространении наркотиков. В суде Мира рассказала, что не имеет отношения к противозаконным действиям, а также сообщила, что ее муж Алет Тэрада, который уже имел проблемы с законом, оказывал на нее пагубное влияние.Официально срок ее тюремного заключения закончился 29 января, два месяца назад она должна была вернуться в Россию. Этому мешают бюрократические проволочки американских госорганов, которые не спешат восстановить документы, утерянные при экстрадиции.Мать россиянки обратилась к руководителю Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиму Шугалею. Глава ФЗНЦ сам прошел через подобное испытание в ливийской тюрьме, поэтому пообещал сделать все возможное для скорейшего возвращения соотечественницы.