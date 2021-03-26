Очередное мероприятие открытого научно-просветительского историко-архивного проекта Хвала Клио.

Очередное мероприятие открытого научно-просветительского историко-архивного проекта "Хвала Клио". Госархив области представит ряд подлинных документов Владимирской Чрезвычайной комиссии, расскажет об архивных фондах Ревтребунала и других учреждений. Руководитель музея истории органов безопасности региона Андрей Соловьев презентует свою книгу об образовании Владимиркой ЧК. Директор Ковровского музея расскажет о биографиях своих братьев - представителей старинного дворянского рода Рагозиных. Начало в 11:00 в выставочном зале областного Госархива.