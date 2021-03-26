С инициативой глава региона вышел в Заксобрание области. На создание проектной документации для благоустройства парка у ДТЮ предлагается направить 5,32 миллиона рублей. В Белом доме

С инициативой глава региона вышел в Заксобрание области. На создание проектной документации для благоустройства парка у ДТЮ предлагается направить 5,32 миллиона рублей. В Белом доме сообщают, что такую сумму сэкономили на торгах по проектам благоустройства в Вязниках. Напомним, ранее Владимир Сипягин забраковал проект парка у ДТЮ, который разработала московская компания.