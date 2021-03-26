Репосты, лайки, комментарии. Что обсуждали пользователи на этой неделе? Чем делились?

Дорожные хроники, дизайн-код Суздаля, путешествие вглубь судогодских лесов и птичий балет. Самое интересное сетевое в одном обзоре - прямо сейчас.Начнём с фото от Романа Евстифеева. «Мы тут полезли небо подремонтировать. Дырки заклеить, облака поправить. Общее же дело».Перевес в конце недели - всё-таки за весной. Той, что обнажает проблемы. Ямы заполнили и наш эфир, и сеть.«В тему» - и публикация в паблике «Киржач онлайн». «Ну что, ДСУ-3? Снег на дорогах растаял». А это уже Вязники. Весенняя «фронтовая « улица Антошкина.Прелести весны и горе-дороги в Гусь-Хрустальном. Улица Александра Невского. А это «озеро» возле одной из заправок. А это Луна, Марс и ... Ковров. Чтобы увидеть пейзажи далёких планет, необязательно лететь в космос, иронизируют пользователи. Остатки былых цивилизаций в виде асфальта. Здесь же ролик - на всех дорогах Коврова или ковровчане рады весне. Почти 26 тысяч просмотров.В Вязниках сравнивают весну 20-ого и 21-ого. Год назад в конце марта Клязьма уже освободилась ото льда. А в 21-ом всё еще ледяных оковах.А вот река Судогда быстрее других сбрасывает зимний панцирь. Это фото сообщества «Подслушано Судогда».А это «ледяной Фредди» из Киржач онлайн. Последний привет зимы.Суздаль - на пороге грандиозного исторического юбилея. Официальное тысячелетие - уже в 2024-ом. И у жемчужины Золотого кольца появится свой дизайн-код. О нём рассказывает и группа «Владимир будущего». Дизайн-код опубликован на ресурсе Дом.рф. Архитекторы КБ «Стрелка» представили документ, который регламентирует внешний вид абсолютно всего в Суздале. От информационных табличек до стационарных туалетов.«Подслушано Судогда» вновь приглашает в путешествие по необычным местам края. Вы знаете, где находится Прохорова пустынь? Она скрыта от глаз, затерявшись в лесах. Найти её можно недалеко от села, название которому дала река Ястреб - правый приток Судогды. В Прохорову пустынь к небольшой деревянной часовне отправился путешественник Вадим Матвеев. В лесу - ещё сугробы. И абсолютная тишина. Только хруст снега под ногами. В этих местах жили монахи Прохор и Вассиан. Отсюда и название - Прохорова пустынь. В своих «путевых заметках» Вадим Матвеев показал и внутренний интерьер небольшой бревенчатой часовни.Купол храма реконструируют в судогодском селе Картмазово. В группе «Подслушано во Владимире» сравнивают ВХЗ советского образца с химзаводом нынешним. И эти параллели - не в пользу века нового. А это снимок «пролетая над Владимиром». Фото Золотых ворот с высоты. Группа «Интересное во Владимире». Успенский собор из паблика «Назад в прошлое». Снимок 1979-ого.Подарить весеннее настроение могут и птицы. Воробьиный обед запечатлел вязниковец Игорь Федотов. Здесь и бодрое чириканье, и небольшие стычки у кормушки. Для тех, кто устал смотреть в монитор компьютера - практически релаксирующее видео.А вот следующие кадры в редакцию «Вестей» отправил наш зритель из города Карабаново. Казалось бы, обычная трапеза синичек и снегирей. Но посмотрите, какие пируэты показывают птицы. Отменная «пернатая хореография».И напоследок вместе посмотрим на удивительного зверя. Его обнаружила Ксения Зайкина. Ксения спрашивает: «Кто это и что с ним делать?». Пользователи гадают, кто попал в кадр. Джунгарский хомяк или шиншилла?Мы также ждём ваших интересных фото и видео. В том числе по номеру вестийного WhatsApp +7-919-019-62-62. Самое интересное из онлайна обсудим вместе ровно через неделю. Весеннего настроения! До встречи!