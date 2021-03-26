В соревнованиях принимали участие 13 команд, а это более 80 сотрудников подразделений...

С 23 по 25 марта проходила борьба за первенство по служебному двоеборью и лыжным гонкам в рамках чемпионатов ГУ МВД России по г. Москве.В соревнованиях принимали участие 13 команд, а это более 80 сотрудников подразделений.Спортсмены показали высокие результаты на нескольких этапах. В соревнованиях по служебному двоеборью – практические навыки стрельбы из пистолета Макарова. В лыжных гонках – скорость и мастерство на дистанции 3 км среди женщин и 5 км среди мужчин, а также смешанная эстафета 4 по 2,5 км.В результате состязаний 1-е место, как в лыжных гонках, так и в служебном двоеборье, заняла команда УООП, 2-е место – УГИБДД. 3-е место по лыжным гонкам досталось УВД по СЗАО, по служебному двоеборью – УВД по ЗАО.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве