Обнародована информация о том, как вырастут пенсии в России. Кроме того, изменения ждут размера и порядка начисления ряда других социальных пособий и льгот.
Обнародована информация о том, как вырастут пенсии в России. Кроме того, изменения ждут размера и порядка начисления ряда других социальных пособий и льгот.
От размера социальных пенсий зависят и другие выплаты. Они будут проиндексированы автоматически. Прибавка составит 3,4%.
В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, как самому вычислить сумму увеличения
выплат. Надо умножить размер социальной пенсии на коэффициент индексации
(1,034).
Социальную
пенсию в России могут получать не только пожилые граждане. Она полагается всем льготникам, сообщает .
Партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова напомнила, что это нетрудоспособные
инвалиды, дети-сироты до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно), представители малочисленных народов Севера от 55 и 50 лет. Социальные пенсии в России положены: по старости, по
инвалидности и по потере кормильца.
Средний размер выплат после индексации составит 10 183 рубля. При этом важно помнить, что работающие пенсионеры могут параллельно получать только
страховую пенсию, социальную же — нет.
Индексация пенсий в России определяется как соотношение
уровня прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) к аналогичной
сумме за 2019 год (9002 рубля). По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, если у человека социальная пенсия меньше
прожиточного минимума пенсионера в регионе, то он получает социальную доплату.
Изменения ждут с начала следующего месяца и работающих пенсионеров. Особенно тех, кто оказался на "карантинном"
больничном. С 1 апреля его действие прекращается.
Новшество ждет и родителей, у которых есть дети от трех до семи лет. С 1 апреля Минтруд при
назначении им выплат будет учитывать наличие имущества, а также процентов по вкладам родителей. Помощь может
составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.
Также 1 апреля меняется порядок предоставления жилищных
субсидий. Люди, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1
января по 1 апреля 2021 года, получат господдержку в прежнем размере на
следующие полгода. Подавать заявления и предоставлять нужные документы им не
потребуется. Если срок истекает позже, то надо будет подтвердить
право на льготу.
Истекает в марте и срок упрощенной регистрации безработных. Прекращают действовать и
рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых
выявили коронавирус или сильно упали доходы из-за пандемии.