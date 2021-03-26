Обнародована информация о том, как вырастут пенсии в России. Кроме того, изменения ждут размера и порядка начисления ряда других социальных пособий и льгот.

Обнародована информация о том, как вырастут пенсии в России. Кроме того, изменения ждут размера и порядка начисления ряда других социальных пособий и льгот.От размера социальных пенсий зависят и другие выплаты. Они будут проиндексированы автоматически. Прибавка составит 3,4%.В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, как самому вычислить сумму увеличениявыплат. Надо умножить размер социальной пенсии на коэффициент индексации(1,034).Социальнуюпенсию в России могут получать не только пожилые граждане. Она полагается всем льготникам, сообщает .Партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова напомнила, что это нетрудоспособныеинвалиды, дети-сироты до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно), представители малочисленных народов Севера от 55 и 50 лет. Социальные пенсии в России положены: по старости, поинвалидности и по потере кормильца.Средний размер выплат после индексации составит 10 183 рубля. При этом важно помнить, что работающие пенсионеры могут параллельно получать толькостраховую пенсию, социальную же — нет.Индексация пенсий в России определяется как соотношениеуровня прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) к аналогичнойсумме за 2019 год (9002 рубля). По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, если у человека социальная пенсия меньшепрожиточного минимума пенсионера в регионе, то он получает социальную доплату.Изменения ждут с начала следующего месяца и работающих пенсионеров. Особенно тех, кто оказался на "карантинном"больничном. С 1 апреля его действие прекращается.Новшество ждет и родителей, у которых есть дети от трех до семи лет. С 1 апреля Минтруд приназначении им выплат будет учитывать наличие имущества, а также процентов по вкладам родителей. Помощь можетсоставить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.Также 1 апреля меняется порядок предоставления жилищныхсубсидий. Люди, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1января по 1 апреля 2021 года, получат господдержку в прежнем размере наследующие полгода. Подавать заявления и предоставлять нужные документы им непотребуется. Если срок истекает позже, то надо будет подтвердитьправо на льготу.Истекает в марте и срок упрощенной регистрации безработных. Прекращают действовать ирекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которыхвыявили коронавирус или сильно упали доходы из-за пандемии.