Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти женщин 71 года и 78 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями сердца и сахарным диабетом. У мужчины 65 лет течение коронавирусной инфекции было осложнено серьезным заболеванием

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 45 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 30 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти женщин 71 года и 78 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями сердца и сахарным диабетом. У мужчины 65 лет течение коронавирусной инфекции было осложнено серьезным заболеванием сердца.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 26 костромичам. Шесть инфицированных выявлено в Красносельском районе. Три жителя заболели COVID-19 в Костромском районе. По два человека подхватили болезнь в Буе, Шарьинском и Островском районах, по одному – в Кадые, Волгореченске, Солигаличе и Кологривском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19439 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17225 пациентов. В стационарах лежит 381 житель, из них 245 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1576 заболевших.