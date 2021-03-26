Количество россиян, заразившихся COVID-19, выросло за сутки. Подробности раскрыл оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Количество россиян, заразившихся COVID-19, выросло за сутки. Подробности раскрыл оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.Эпидемиологическая обстановка в России постепенно стабилизируется. За минувший день COVID-19 обнаружили у 9 167 граждан. Отмечается, что менее половины из них – 12,8% – не имеют симптомов. Полностью выздоровели 10 880 человек, умерли 405 пациентов.Больше всего новых случаев подтвердили в Москве. По данным оперативного штаба, прирост инфицированных в столице составил 1 813. Вторую строчку занял Санкт-Петербург с 782 больными. Тройку замкнула Московская область, где выявили 559 заразившихся.В первую десятку регионов с наибольшим число больных COVID-19 также попали Нижегородская (326 случаев), Ростовская (242 случая), Воронежская (209 случаев), Самарская (198 случаев), Иркутская (173 случая), Саратовская (158 случаев) области.Всего диагноз поставили жителям 85 регионов. Меньше всего случаев – в Еврейской автономной области (2 случая), Республике Тыва (2 случая), а также в Ненецком автономном округе (1 случай).С начала пандемии ковидом в России заразились 4,5 миллиона граждан. Вылечились и покинули больницы 4,1 миллиона человек. Скончались от коронавируса нового типа 97 017 пациентов.В январе этого года во всех регионах началась масштабная вакцинация от COVID-19. Привиться сегодня могут все категории граждан. На этой неделе . Процедура не была публичной.