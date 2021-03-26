В четвертом сезоне конкурса Лидеры России появится международный трек. Участвующие в нем иностранные граждане смогут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.

В четвертом сезоне конкурса "Лидеры России" появится международный трек. Участвующие в нем иностранные граждане смогут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.Решение о запуске международного трека принято на втором заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" под председательством президента Владимира Путина.О своем намерении остаться в России рассказала участница конкурса "Лидеры России 2020" Алина Герлиня. В возрасте 18 лет она переехала из Риги в Москву.Герлиня предложила ввести отдельную специализацию для иностранцев. Речь идет не только о гражданах стран бывшего СССР, но и о всех желающих, в том числе студентах.Путин напомнил, что Россия приняла ряд решений для облегчения получения вида на жительства и гражданства. "Ваше предложение лежит как раз в этом мейнстриме, наших собственных представлений, что и как нужно делать. Здесь, без всякого сомнения, с удовольствием поддержу ваше предложение», – сказал он.Гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров напомнил, что с 2018 года в конкурсе "Лидеры России" могут участвовать иностранцы."За два сезона проекта свыше 3000 иностранцев из 68 стран мира подали заявки на проект, а некоторые вышли в финал и стали победителями. В последнее время интерес к России значительно растет. Многие хотят жить и работать в нашей стране, – отметил он.В ходе заседания наблюдательного совета Владимир Путин старт четвертого сезона конкурса. Прием заявок начнется 31 марта.Конкурс разделен на восемь отраслевых треков. Шесть – основные: "Бизнес и промышленность", "Наука", "Здравоохранение", "Государственное управление", "Культура" и "Информационные технологии". Отдельные треки – международная сфера и новое направление для студентов от 18 до 25 лет.