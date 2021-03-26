И козы целы, и куры довольны - пишет в дневнике счастливой жизни деревенский рэпер Андрей Малый.

И козы целы, и куры довольны - пишет в дневнике счастливой жизни деревенский рэпер Андрей Малый.А счастье он обрел в Кольчугинском районе. О фермере - музыканте - наш репортаж.Променял мегаполис на деревню в полсотню домов. Московский рэпер Андрей Малый переехал с семьёй в деревню Берёзовая роща Кольчугинского района, завёл птиц и животных, купил трактор и теперь пропагандирует сельский образ жизни в ютубе. Не переставая при этом писать новые песни."Смотри, облака плывут над головой, где хранятся души тех, кто принял бой. Огонь не погаснет, там где голос умолк. Твоя история- бессмертный полк. Помни, сын..."Слова к этой песне, посвящённой солдатам Великой Отечественной войны , а среди них и родной дед Андрея, он написал ещё в Москве. Видеоклип снимали на Красной площади. В кадре -и сын Андрея, один из восьми его детей. Многодетный отец, да ещё и воцерковлённый человек, Андрей Малый с самого начала увлечения хип-хопом стал писать не совсем модные тексты. Поэтому , наверное, и выступает не на московских тусовках, а перед православной молодёжью, ветеранами, в детских домах и колониях.Андрей Малый, рэпер:- Я пишу о вечном. О преодолении себя. О трудностях, которые встречаются на жизненном пути любого человека. О главных вещах в жизни уже взрослого состоявшегося человека. Это семья, дети и взгляд в будущее.Сейчас главные вещи в жизни - тачки навоза и помета. Хорошо, что видео не передаёт запахи, пишет Андрей на своем новом ютуб-канале "Я на земле. Дневники счастливой жизни" . Получается, что счастье - это вставать рано утром, кормить животных , и делать ещё сотню дел в своём личном подсобном хозяйстве. Кстати, все эти сараи и загоны рэпер строил собственноручно.Андрей Малый, рэпер:- Когда переехали основательно. Уже стали задумываться о хозяйстве, потому что мы с супругой едины во мнении , что жить в деревне и не иметь своего хозяйства. Это по меньшей мере глупо...Недавно Андрей Малый впервые выступил во Владимире - на показе фильма против проведения абортов. А в начале мая, Андрей примет участие в Первом Кубанском мотопробеге "Мы - наследники Великой Победы". Кстати, от 33 региона в этот мотопробег отправятся и владимирские "Ночные волки". Вот такая она вольная жизнь рэпера из деревни Берёзовая роща.Вера Куликова, Ольга Слободнюк, Илья Хлудов. Вести-Владимир.