Суздальская межрайонная прокуратура пресекла нарушения трудового законодательства.

Суздальская межрайонная прокуратура пресекла нарушения трудового законодательства.В ООО «Ренессанс» установлено, что генеральным директором общества допущена неполная выплата заработной платы в установленный срок подчиненным сотрудникам за сверхурочную работу, а также не произведена выплата соответствующей компенсации за просрочку.Кроме того, в нарушение требований трудового законодательства работники допускались к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования.В этой связи руководителю организации внесено представление, сообщила пресс-служба облпрокураты..Кроме того, в отношении виновных должностного и юридического лиц возбуждены производства по делам об административных правонарушениях за неполную выплату заработной платы и нарушение государственных нормативных требований охраны труда.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.Фото