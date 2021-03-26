Суздальская межрайонная прокуратура пресекла нарушения трудового законодательства.
Суздальская межрайонная прокуратура пресекла нарушения трудового законодательства.
В ООО «Ренессанс» установлено, что генеральным директором общества допущена неполная выплата заработной платы в установленный срок подчиненным сотрудникам за сверхурочную работу, а также не произведена выплата соответствующей компенсации за просрочку.
Кроме того, в нарушение требований трудового законодательства работники допускались к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования.
В этой связи руководителю организации внесено представление, сообщила пресс-служба облпрокураты..
Кроме того, в отношении виновных должностного и юридического лиц возбуждены производства по делам об административных правонарушениях за неполную выплату заработной платы и нарушение государственных нормативных требований охраны труда.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
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