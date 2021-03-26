На ремонт сгоревших в январе злополучных собинских “коридоров” выделили шесть миллионов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

На ремонт сгоревших в январе злополучных собинских “коридоров” выделили шесть миллионов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации. Деньги, как указано в документе, планируется потратить на ремонт кровли 7 дома на Рабочем проспекте. Напомним, 4 января рано утром в Собинке загорелось здание старых рабочих казарм. Тушили его больше 77 человек и 22 спецмашины.