В программе - фильм Микрокосмос о самых миниатюрных обитателях нашей планеты: насекомых, улитках, червяках.

Хотели бы вы провести ночь в библиотеке? Уже сегодня с 18 до 23:00 на Строителей, 23 - "Ночь документального кино". В программе - фильм "Микрокосмос" о самых миниатюрных обитателях нашей планеты: насекомых, улитках, червяках. Ирреальный свет, удивительные звуки... Битвы муравьев, жизнь роя пчел. На съемку фильма в своей деревне во Франции режиссеры-супруги потратили 12 лет. Они сами готовили почву, заселяли насекомых, адаптировали их к новым условиям. Лектор - доцент кафедры журналистики Светлана Говердовская. Вход свободный.