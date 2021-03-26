Ожидается, что это произойдёт 29 марта.

Как наши коллеги из «Зебра ТВ», новым вице-губернатором, курирующим социалку, с 29 марта будет назначена Ольга Гребнева. Планируется, что на этом посту она сменит Сергея Шевченко.Напомним, что недавно социальный блок был на две ветви. Первая - обслуживание и охрана здоровья населения. В него вошли департаменты соцзащиты, труда и занятости, здравоохранения. Вторая - гуманитарное, социокультурное развитие. В него вошли департаменты образования, культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики, а также госинспекция по охране объектов культурного наследия. При этом обязанности были распределены между двумя заместителями – Сергеем Шевченко и Григорием Вишневским. Последний также недавно появился в Белом доме.Справочно:Ольга Гребнева родилась 19 мая 1976 года в Астрахани. В 1999 году она окончила Астраханскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия». Ольга Сергеевна - кандидат медицинских наук, руководила гастроэнтерологическим отделением Александро-Мариинской областной клинической больницы.В декабре 2018 года возглавила министерство здравоохранения Астраханской области. В июле 2020 года перешла на должность заместителя министра здравоохранения Московской области.