Спорт для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, станет доступнее. Об этом рассказали в «Единой России». В нашем регионе партия запустила проект под названием «Старший брат». Его

Спорт для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, станет доступнее. Об этом рассказали в «Единой России». В нашем регионе партия запустила проект под названием «Старший брат». Его цель – вовлечь таких ребят в занятия спортом. В Коврове уже начались первые тренировки по борьбе среди мальчиков и девочек. Активисты «Единой России» также поддерживают детей материально. Покупают