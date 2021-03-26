Неизвестный, являясь специалистом кредитного центра одного из магазинов, вступил в сговор с сообщниками, которые под видом покупателей оформляли в магазине по вышеуказанному адресу покупку товаров в кредит...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Красносельскому району задержали молодого человека, подозреваемого в серии хищения денежных средств кредитного учреждения путем мошенничества.В полицию поступило несколько заявлений от представителя одного из столичных коммерческих банков о фактах мошенничества.Полицейскими установлено, что неизвестный, используя служебное положение, являясь специалистом кредитного центра одного из магазинов, расположенного на Краснопрудной улице, вступил в сговор с сообщниками, которые под видом покупателей оформляли в магазине по вышеуказанному адресу покупку товаров в кредит. При этом сообщники предоставляли для заключения кредитных договоров на покупку товара фиктивные паспорта на чужие имена. После чего кредитное учреждение переводило денежные средства по заключенным договорам на расчетный счет магазина. Далее соучастники получали в пункте выдачи товар, в дальнейшем его сбывали, а вырученные деньги распределяли между собой.В настоящее время сотрудники полиции выявили 10 эпизодов противоправной деятельности. Общий материальный ущерб, причиненный кредитному учреждению, составил более 1 миллиона рублей.В ходе проверки участковые уполномоченные полиции во 2-м Вышеславцевом переулке задержали подозреваемого – 21-летнего приезжего молодого человека. Установлено, что злоумышленник использовал доступ к программному обеспечению банка и оформлял кредитные договоры на неустановленных соучастников.По данным фактам следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также выявлении и задержании соучастников. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60