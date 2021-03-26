Один из злоумышленников, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать ценные вещи...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Тушино задержали подозреваемого в разбойном нападении.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении на 22-летнего мужчину, находившегося на Химкинском бульваре. Потерпевший направлялся к такси, когда к нему подошли двое неизвестных мужчин. Один из них, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать ценные вещи. Злоумышленник завладел мобильным телефоном, электронной сигаретой и золотой цепочкой с крестиком, после чего скрылся на такси.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 20-летнего приезжего. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению. У него изъят предмет, похожий на нож, который направлен на экспертизу.По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на розыск и задержание соучастника преступления.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56