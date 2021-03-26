Победительница конкурса Цифровой прорыв Ольга Лавриченко предложила главе государства провести серию форумов и лекций для разработчиков проектов, связанных с искусственным интеллектом, на базе платформы Россия – страна возможностей. Он одобрил идею.

Победительница конкурса "Цифровой прорыв" Ольга Лавриченко предложила главе государства провести серию форумов и лекций для разработчиков проектов, связанных с искусственным интеллектом, на базе платформы "Россия – страна возможностей". Он одобрил идею.Лавриченко отметила, что её удивляет и расстраивает эмиграция математиков и программистов из России. Девушка выразила уверенность, что их можно мотивировать на работу в России с помощью амбициозных проектов, таких как искусственный интеллект. Она добавила, что форумы для разработчиков также помогут начинающим специалистам.Президент России Владимир Путин ответил, что власти страны поддерживают развитие искусственного интеллекта. Более того, у правительства есть программа по поддержке этой сферы. Он выразил надежду, что отечественные компании поддержат инициативу конкурсантки. Путин добавил, что свыше 130 российских разработчиков входят в высший мировой рейтинг, однако стране "есть куда стремиться".Ольга Лавриченко обратила внимание, что кафедрам, готовящим таких специалистов, не хватает коммерческого аспекта для баланса образования и бизнеса. Российский лидер в ответ заявил, что связывать экспертов в области искусственного интеллекта с компаниями – задача Минобрнауки. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заверил, что ведомство обязательно проработает данный вопрос.