Обманули на 20 миллионов рублей. Такую сумму с начала года списали мошенники со счетов жителей Владимира. В полицию каждый день приходят пострадавшие и заявляют о краже крупных сумм. Причем,

Обманули на 20 миллионов рублей. Такую сумму с начала года списали мошенники со счетов жителей Владимира. В полицию каждый день приходят пострадавшие и заявляют о краже крупных сумм. Причем, люди сами верят лжесотрудникам банков и называют свои реквизиты – номер карты, ее срок действия и трехзначный код на обороте. Денис Мазин, начальник отдела участковых уполномоченных