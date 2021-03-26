Сеть клиник «Мать и дитя» и «РТ-Доктис» (совместное предприятие «Цифромеда», «Доктис» и РФПИ) запустили первый в России телемедицинский центр по репродуктологии и экстракорпоральному

Сеть клиник «Мать и дитя» и «РТ-Доктис» (совместное предприятие «Цифромеда», «Доктис» и РФПИ) запустили первый в России телемедицинский центр по репродуктологии и экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Консультировать пациентов будут врачи Клинического госпиталя MD Group, которые имеют огромный опыт работы в акушерстве, гинекологии, лечении бесплодия, молекулярной генетике. Консультации телемедицинского центра по репродуктологии бесплатны для всех граждан России. Записаться на них пациент может на