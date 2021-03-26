За управление автомобилем с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований ГОСТ регистрационными знаками предусмотрено административное наказание.

Перед выездом и в пути водитель обязан обеспечивать исправное техническое состояние машины. В частности, убедиться в том, что регистрационные знаки в порядке.Водителю важно знать, что номер автомобиля считается нечитаемым, когда его невозможно разглядеть с 20-метрового расстояния, в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток - хотя бы одной буквы или цифры переднего или заднего государственного регистрационного знака.За управление автомобилем с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований ГОСТ регистрационными знаками предусмотрено административное наказание (ст. 12.2 ч.1 КоАП РФ).Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам выполнять требования законодательства и следить за сосостоянием автомобильных номеров.