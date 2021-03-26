Заявительница сообщила, что ее бывший муж отказывается платить алименты на содержание двух совместных несовершеннолетних детей...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Перово г. Москвы был задержан местный житель по подозрению в неуплате средств на содержание детей.В территориальный отдел полиции обратилась 40-летняя жительница Подмосковья. Она сообщила, что ее бывший муж уклоняется от обязательств исполнительного листа, выданного судом несколько лет назад, и отказывается платить алименты на содержание двух совместных несовершеннолетних детей. Также выяснилось, что мужчина не отбыл административное наказание в виде обязательных работ, назначенных судом. Сумма задолженности составила свыше 1 млн рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали 47-летнего гражданина.Дознанием межрайонного отдела судебных приставов по взысканию алиментных платежей № 2 ГУ ФССП России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73