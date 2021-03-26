По словам заявительницы, из квартиры, расположенной на улице Пырьева, несколько человек, подавив ее сопротивление, похитили годовалую дочь...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве разыскали пропавшего ребенка», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию обратилась 32-летняя женщина. Она сообщила, что 12 марта из квартиры, расположенной на улице Пырьева, несколько человек, подавив ее сопротивление, похитили годовалую дочь.В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение ребенка было установлено. Изначально девочку прятали на территории Ленинградской области, а потом перевезли в Подмосковье. Злоумышленники, в том числе отец ребенка, задержаны на территории Республики Коми и Московской области и доставлены в следственные органы.В настоящее время ребенок передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93