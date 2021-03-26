В корпус института – на выставку. Во Владимире появилось ещё одно пространство для любителей искусства. Свои работы там выставляют студенты и преподаватели Юридического института

В корпус института – на выставку. Во Владимире появилось ещё одно пространство для любителей искусства. Свои работы там выставляют студенты и преподаватели Юридического института Владимирского госуниверситета. Среди них, как выяснилось, немало творческих людей. Ирина Погодина, зав. кафедрой финансового права и таможенной деятельности ЮИ ВлГУ Напряжённая работа, очень ответственная работа судьи, прокурора, следователя, например, очень тяжёлая