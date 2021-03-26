В 2021 году Счётная палата проверит строительство ФАПов на территории региона.

В 2021 году Счётная палата Владимирской области проверит строительство ФАПов на территории региона. Причиной послужило невыполнение целевых показателей по вводу медучреждений в эксплуатацию. По мнению председателя СП Ирины Туляковой, неэффективно были использованы 169,5 млн рублей.Проверка также затронет вопросы оснащения и востребованности фельдшерско-акушерских пунктов.«Мы уверены, что они будут построены, но как они будут работать и как их оборудуют мы ответим только после проверки», - пояснила глава контрольного ведомства.Ранее мы уже рассказывали, что по мнению Счётной палаты Владимирской области в регионе более 400 млн рублей . К тому же, в деятельности «Владимиртеплогаза» аудиторы необоснованные расходы на сумму в 70,4 млн рублей.