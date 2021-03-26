Сегодня утром в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое под Солнечногорском Московской области было обнаружено тело 15-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями.

Сегодня утром в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое под Солнечногорском Московской области было обнаружено тело 15-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями.- В Александрове задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка, тело которого с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире одного из жилых домов в деревне Голубое Московской области", - сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Подозреваемый скрывался на даче во Владимирской области, где и был задержан.